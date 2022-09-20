Россиянам рассказали, какое вино и в каких дозах может быть полезным для здоровья | 360°

Общество 20 сентября 2022, 13:55 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, какое вино и в каких дозах может быть полезным для здоровья

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Нейрофизиолог и нарколог Сергей Нурисламов в разговоре с «Общественной службой новостей» заявил, что бокал сухого белого вина при сбалансированном питании пойдет на пользу организму.

«Бокал сухого вина в день вполне допустим. Это не будет алкоголизмом и бытовым пьянством. Если вместе с белками и зеленью в организм поступает немного сухого белого вина, да еще и разведенного с водой, это пойдет на пользу. Если разбавить его на две трети водой, то можно и дважды в день. Это позволяет создать кислую среду в желудке и кишечнике и будет действовать как кисломолочный продукт», — сообщил Нурисламов.

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Эксперт уточнил, что в разведенном водой вине содержится ровно столько же алкоголя, сколько в кумысе и кефире. Самое главное, по словам нарколога, это соблюдать меру.

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«Если мы злоупотребляем какими-либо напитками, это не значит, что их нельзя использовать для нормальной и качественной жизни», — резюмировал Нурисламов.

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