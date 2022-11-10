Общество 10 ноября 2022, 19:09 Россиянам рассказали, какое наказание может грозить за харассмент Адвокат Спицын: наказанием за домогательства может быть штраф до 120 тысяч рублей

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Таких понятий как «харассмент» или «сексуальное домогательство» не закреплено в российском законодательстве. В законе имеется лишь статья «Понуждение к действиям сексуального характера», рассказал «Общественной службе новостей» адвокат Денис Спицын.

Эксперт отметил, что привлечь к ответсвенности обидчика можно в том случае, если понуждение осуществлялось путем шантажа.

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«Наказание по данной статье — штраф до 120 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, принудительные работы до одного года», — рассказал адвокат.

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Самым серьезным наказанием за сексуалньое домогательство может быть лишение свободы сроком на один год. Если же это домогательство осуществляется в отношении несовершеннолетнего, то здесь речь может идти совсем о других сроках, заключил Спицын.