Общество 24 марта 2023, 15:20 Россиянам рассказали, какими качествами должен обладать партнер для выстраивания долгосрочных отношений

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Заинтересованность в общении должна стать одним из главных качеств партнера, с которым человек хочет провести долгие годы вместе. Об этом рассказал клинический психолог Денис Долгов, сообщил сайт «Московский комсомолец».

По словам специалиста, очень важно обращать внимание на надежность партнера и его желание помочь в трудной ситуации.

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Кроме того, к важным критериям также можно отнести материальный статус человека и наличие у него бытовых умений.

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