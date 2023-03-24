24 марта 2023, 15:20
Россиянам рассказали, какими качествами должен обладать партнер для выстраивания долгосрочных отношений
Заинтересованность в общении должна стать одним из главных качеств партнера, с которым человек хочет провести долгие годы вместе. Об этом рассказал клинический психолог Денис Долгов, сообщил сайт «Московский комсомолец».
По словам специалиста, очень важно обращать внимание на надежность партнера и его желание помочь в трудной ситуации.
Реклама
Кроме того, к важным критериям также можно отнести материальный статус человека и наличие у него бытовых умений.
Реклама
Отношения
Реклама
Реклама