Россиянам рассказали, каким образом можно распоряжаться материнским капиталом | 360°

Общество 27 октября 2022, 13:20 Россиянам рассказали, каким образом можно распоряжаться материнским капиталом

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Правительство РФ разрешило использовать материнский капитал на образование ребенка. Такая мера вступает в силу с 27 октября, написала «Парламентская газета».

В постановлении говорится, что на деньги маткапитала можно отдавать ребенка в частную школу или в частный детский сад. Самое главное условие — наличие у учебного заведения государственной лицензии на образовательную деятельность.

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Кроме образования, материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, для пенсии матери, для приобретения товаров и услуг детям-инвалидам. Разрешается выбирать одну статью расходов или же распределить деньги по нескольким.

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Все доступные цели, на которые можно тратить маткапитал, указаны в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».