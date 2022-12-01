Общество 01 декабря 2022, 17:56 Россиянам рассказали, каким людям полезна самокритика Психолог Александра Миллер: самокритика полезна уверенным в себе людям

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Принято считать, что человеку необходимо обладать способностью самостоятельно себя критиковать. Однако это качество полезно людям исключительно со здоровой самооценкой, сообщила психолог Александра Миллер в интервью РИА ФАН.

По мнению эксперта, здоровая самооценка закладывается с самого детства. Если же родители ребенка постоянно транслируют негатив по отношению к нему, то у ребенка не сложится адекватной картины мира. Из-за установок взрослых дети не ощущают себя в безопасности, у них нарушается психика и отсюда появляется нездоровая самооценка.

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Отмечается, что для адекватной самооценки ребенку необходима безусловная любовь и забота родителей.

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