Россиянам рассказали, каких VPN-сервисов стоит избегать

Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско заявил, что во время работы с VPN-сервисами необходимо соблюдать определенные правила. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, при включенном VPN не следует открывать некоторые приложения и сайты, например, электронную почту или финансовую информацию.

«Прежде всего, я бы рекомендовал не включать VPN при доступе к чувствительной информации, например, к электронной почте или финансовой информации, к тем же банковским сервисам. Несмотря на то, что обмен информацией, например, с банковскими приложениями, происходит в шифрованном виде, все равно риски компрометации имеются. В теории, можно перехватывать все передаваемые данные, включая пароли и прочую информацию. <…>», — сообщил Вураско.

Эксперт посоветовал выбирать платные сервисы и те сервисы, которые много лет присутствуют на рынке. В том время как непроверенные VPN-сервисы могут монетизировать данные пользователей, даже не уведомляя их об этом. Также можно арендовать виртуальный сервер, настроить на нем VPN и не опасаться за личные данные.