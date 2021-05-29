Россиянам рассказали, каких собак можно брать с собой на пляж

Новые правила пользования пляжами, которые вступили в силу в начале года, запрещают приходить в места массового отдыха с собаками. Исключение — собаки поводыри. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые единые правила пользования пляжами. Если раньше правила устанавливались регионами самостоятельно, то теперь они утверждены на федеральном уровне. Так, согласно новым правилам, запрещено брать на пляж домашних животных, за исключением собак-поводырей», — приводит агентство слова кинолога.

Голубев отметил, что никаких штрафов за выгул животных на пляже в КоАП РФ нет, однако наказание за нарушение могут предусмотреть в региональных кодексах. Он отметил, что купать собаку лучше в водоемах, где нельзя плавать людям. Это поможет избежать проблем. По словам кинолога, питомца не стоит пускать в водоем с крутыми берегами и сильным течением.

На этой неделе в Сеть попало видео, на котором мужчина выгуливает медвежонка на городском пляже в Чебаркуле. После этого Министерство экологии региона начало проверку и обратилось в полицию и Роспотребнадзор.