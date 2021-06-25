Россиянам рассказали, какие лекарства нельзя перевозить через границу

Далеко не все лекарства можно перевозить через границу. Перед поездкой в другую страну лучше убедиться, что тот или иной препарат можно взять с собой. Об этом предупредила юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.

По словам Мырсиной, согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» экспортировать медикаменты можно без ограничений. Но есть лекарства, оборот которых ограничен. Перемещение таких препаратов осуществляется на основании решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, пояснила юрист агентству «Прайм».

Если лекарства не содержат в себе наркотических и психотропных веществ, то их можно вывозить без страны без уплаты пошлины только для личного пользования.

«Если речь идет о физических лицах, то такой вывоз возможен при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества препарата по установленному рецепту», — отметила Мырсина.

Она добавила, что в случае с юридическими лицами должна оформляться специальная лицензия. Перед поездкой нужно проверить, есть ли лекарство в перечне наркотических средств, подлежащих контролю.