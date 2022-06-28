Россиянам рассказали, какие животные могут переносить чуму и холеру

Некоторые животные могут быть разносчиками опасных заболеваний — чумы и холеры, предупредили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области. Об этом написало ИА Nation News.

«Основными носителями в природных очагах чумы являются сурки, суслики, песчанки, полевки, пищухи, крысы, луговые собачки, морские свинки. Птицы, пресмыкающиеся и земноводные к чуме невосприимчивы. Основными переносчиками чумы являются блохи», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Поэтому не нужно трогать уличных грызунов, а домашних животных обязательно обрабатывать от блох. Кроме того, заразиться чумой можно при разделке туш, а также при употреблении сырого мяса. Холеру можно подцепить в водоемах и при тесных контактах с больным.