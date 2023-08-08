Общество 08 августа 2023, 12:51 Россиянам рассказали, какие выплаты предназначены для малоимущих и многодетных семей к 1 сентября Юрист Шапкин: в Санкт-Петербурге на каждого школьника выделяют больше 5 тысяч руб

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, какие выплаты предназначены для малоимущих и многодетных семей к 1 сентября.

По его словам, каждый российский регион сам определяет меры поддержки. Например, в Петербурге на одного школьника выделяют 5194 рубля, в Тамбовской области — семь тысяч рублей, в Москве — 10 тысяч рублей.

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В 2021 году, как вспомнил юрист, все семьи, у которых есть дети школьного возраста, получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Если родители хотят узнать, какие льготы им положены, они могут обратиться в местное отделение соцзащиты, добавил Шапкин.