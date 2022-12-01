Общество 01 декабря 2022, 14:28 Россиянам рассказали, какие вещи не поддаются переработке Эколог Аида Леванова: искусственные елки нельзя сдать на переработку

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Разумное потребление и сдача отходов на переработку стали неотъемлемой частью жизни неравнодушных россиян. Однако не все вещи поддаются переработке, рассказала Lenta.ru эколог Аида Леванова.

Любителям пить газированные напитки из пластиковой трубочки стоит задуматься о вредных последствиях окружающей среды - после использования трубочка не подлежит переработке. Не подлежат сдаче в специализированные пункты также искусственные елки,зеркала, ватные палочки, скотч.

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По словам эколога, люди могут изменить свои привычки и заменить, к примеру, одноразовые чайные пакетики на заварочный чайник. Кроме того, ненужные зеркала и хрусталь можно выставлять на продажу или же смастерить из них необычные поделки.

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