24 ноября 2022, 11:57
Россиянам рассказали, какие цвета в одежде не стоит сочетать между собой
Дизайнер Утушкина: не стоит сочетать в луках белый и серебряный цвета
Дизайнер и модный эксперт Валерия Утушкина в разговоре с изданием «Профиль» рассказала, какие цвета в одежде не сочетаются или плохо сочетаются друг с другом.
В первую очередь она обратила внимание на неправильное сочетание белого и серебряного цветов.
Реклама
«Это сочетание хорошо работает, когда вы в очень открытом наряде, он будет хорошо контрастировать с вашей кожей. В других случаях вас ждет модный провал», — процитировало Утушкину ИА Nation News.
Реклама
Эксперт также обратила внимание, что некоторые модницы любят сочетать зеленые цвета с ярко-желтым. Такой наряд, чаще всего, выглядит глупо и нелепо, считает Утушкина. Зеленый лучше всего сочетается с оливковым, а желтый — с оранжевым или светло-коричневым.
В одежде серого или телесного цвета человек может потеряться даже при ярком макияже и прическе, добавила дизайнер.
«Оба цвета похожи на телесные, поэтому контраст с цветом кожи, глаз и волос человека будет резко снижен. В результате все „сольется в единое пятно“», — резюмировала эксперт.
Мода
Реклама
Реклама