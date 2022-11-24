Общество 24 ноября 2022, 11:57 Россиянам рассказали, какие цвета в одежде не стоит сочетать между собой Дизайнер Утушкина: не стоит сочетать в луках белый и серебряный цвета Unsplash

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Дизайнер и модный эксперт Валерия Утушкина в разговоре с изданием «Профиль» рассказала, какие цвета в одежде не сочетаются или плохо сочетаются друг с другом.

В первую очередь она обратила внимание на неправильное сочетание белого и серебряного цветов.

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«Это сочетание хорошо работает, когда вы в очень открытом наряде, он будет хорошо контрастировать с вашей кожей. В других случаях вас ждет модный провал», — процитировало Утушкину ИА Nation News.

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Эксперт также обратила внимание, что некоторые модницы любят сочетать зеленые цвета с ярко-желтым. Такой наряд, чаще всего, выглядит глупо и нелепо, считает Утушкина. Зеленый лучше всего сочетается с оливковым, а желтый — с оранжевым или светло-коричневым.

В одежде серого или телесного цвета человек может потеряться даже при ярком макияже и прическе, добавила дизайнер.

«Оба цвета похожи на телесные, поэтому контраст с цветом кожи, глаз и волос человека будет резко снижен. В результате все „сольется в единое пятно“», — резюмировала эксперт.