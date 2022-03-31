Россиянам рассказали, какие товары станут дешевле из-за падения курса доллара

Снижение цен на некоторые товары — от средств личной гигиены до электроники — анонсировали крупные торговые сети и агрегаторы. Уже подешевела бытовая техника — она опустилась в цене примерно на 15–20%, электроника — на 30–40%. А детское питание, прокладки и подгузники стали дешевле на 15–20%, сообщил Life.

Тема ценообразования в рознице в России требует серьезных исследований и глубокого погружения, рассказала ведущий эксперт в области маркетинговых коммуникаций компании BitRiver Виктория Мостовщикова.

Она отметила, что на один и тот же товар российского производства наценка варьируется от 5% до 150%.

«Самый чувствительный фактор в ценообразовании сегодня — инфляция на фоне ослабления рубля. Сдержать рост розничных цен возможно за счет более жесткого контроля логистической цепочки поставок», — отметила Мостовщикова.

Потерять в цене и вернуться к отметкам января могут наиболее жизненно важные продукты питания, в числе которых сахар и крупы, считает Мостовщикова. Она отметила, что давать умеренно оптимистичные прогнозы можно будет при проведении политики сильного рубля.

В первую очередь изменение курса рубля должно отразиться на товарах, которые зависят от импорта на прямую. Это либо импортные товары, либо товары, в производстве которых заложена большая доля импортных составляющих. Но не стоит забывать, что в цену товара входит не только курс валюты. Также стоит помнить о затратах на транспортировку, цены на энергоносители, цены на комплектующие, а также налоги, зарплата персонала и прочее, отметил финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Изменение цен на продукты, в частности на сахар и гречку, вызвано «не столько курсом рубля, сколько жадностью продавцов», отметил Сагалаев.

«Спрос упал, и цены приходят в норму. Снижение, которое мы сейчас видим, — это возвращение к тому уровню, который и должен быть», — заметил он.

Дальнейшее изменение цен будет зависеть от динамики курса рубля, добавил старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Снижение цен на импортные товары уже спрогнозировали в России. Оно произойдет на фоне укрепления рубля, которое в том числе связано с заявлением президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа в национальной валюте.