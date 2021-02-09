Россиянам рассказали, какие типы квартир лучше не покупать на «вторичке»

Перед тем, как купить квартиру, нужно оценить ее будущую ликвидность. Об этом рассказал риелтор, основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков.

«Занижение цен при покупке вторичного жилья — нередкая практика, однако следует относиться к этому с настороженностью: во-первых, цена — существенное условие договора купли-продажи недвижимости <…>, — процитировало агентство «Прайм» слова Редина.

Покупатель берет на себя риск признания сделки недействительной при сокрытии цены и все вытекающие из этого последствия. Поэтому лучше сразу уточнить, планирует ли собственник написать в договоре купли-продажи реальную стоимость квартиры.

По словам эксперта, должно насторожить, если квартира с очень хорошим ремонтом находится в очень плохом подъезде, доме, неблагополучном районе, или же квартира слишком дешевая.

Кроме того, не стоит рассматривать квартиры с неузаконенной перепланировкой, а также необычные квартиры, расположенные в исторических домах. Которые имеют слишком меленькие или слишком большие комнаты.

Важно не стесняться и задавать продавцу все вопросы — квартиру нужно тщательно изучить. Перед сделкой необходимо запросить выписку из Росреестра, свидетельство о госрегистрации права, договор купли-продажи, приватизации, наследования или дарения, справку из паспортного стола о зарегистрированных лицах, справку об отсутствии задолженности по ЖКХ, справку из наркологического или психоневрологического диспансера о том, что продавец является дееспособным лицом и справку о характеристиках помещения.