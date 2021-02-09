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    09 февраля 2021, 06:00

    Россиянам рассказали, какие типы квартир лучше не покупать на «вторичке»

    Анастасия Калинина

    Перед тем, как купить квартиру, нужно оценить ее будущую ликвидность. Об этом рассказал риелтор, основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков.

    «Занижение цен при покупке вторичного жилья — нередкая практика, однако следует относиться к этому с настороженностью: во-первых, цена — существенное условие договора купли-продажи недвижимости <…>, — процитировало агентство «Прайм» слова Редина.

    Покупатель берет на себя риск признания сделки недействительной при сокрытии цены и все вытекающие из этого последствия. Поэтому лучше сразу уточнить, планирует ли собственник написать в договоре купли-продажи реальную стоимость квартиры.

    По словам эксперта, должно насторожить, если квартира с очень хорошим ремонтом находится в очень плохом подъезде, доме, неблагополучном районе, или же квартира слишком дешевая.

    Кроме того, не стоит рассматривать квартиры с неузаконенной перепланировкой, а также необычные квартиры, расположенные в исторических домах. Которые имеют слишком меленькие или слишком большие комнаты.

    Важно не стесняться и задавать продавцу все вопросы — квартиру нужно тщательно изучить. Перед сделкой необходимо запросить выписку из Росреестра, свидетельство о госрегистрации права, договор купли-продажи, приватизации, наследования или дарения, справку из паспортного стола о зарегистрированных лицах, справку об отсутствии задолженности по ЖКХ, справку из наркологического или психоневрологического диспансера о том, что продавец является дееспособным лицом и справку о характеристиках помещения.