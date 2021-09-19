Россиянам рассказали, какие средства самообороны можно иметь в машине

Водители могут возить с собой в машине газовые баллончики и электрошокеры российского производства. Но средства самообороны должно иметь разрешенные характеристики, предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«Закон „Об оружии“ запрещает ношение в целях самообороны огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. По логике оно может быть применено, например, при защите собственного дома, но носить и возить для самообороны такое оружие нельзя», — сказал агентству «Прайм» Миронов.

Он уточнил, что такое оружие можно перевозить только в целях транспортировки. При этом у владельца должно быть на него разрешение. Возить с собой в машине в большинстве случаев можно ножи и дубинки. Но стоит понимать, что у нашедшего их инспектора будет много вопросов. Эти предметы подпадают под определение холодного оружия или спецсредств.

Еще в автомобиле можно иметь газовые баллончики и электрошокеры российского производства. Если прибор будет импортным или «кустарным», то водителю может грозить административное наказание.