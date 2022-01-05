Россиянам рассказали, какие селфи могут привести к уголовному делу

В некоторых случаях публикация селфи может привести к уголовной ответственности. В связи с этим к фотографированию нужно подходить осторожно, предупредил ведущий юрист Евразийской Юридической Компании «Сенатор» Сергей Савельев.

По словам юриста, госслужащим запрещено делать кадры, порочащие их честь и достоинство. За подобные фотографии им может грозить увольнение со службы.

«Сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде, фотографии эротического характера», — сказал Савельев агентству «Прайм».

Он добавил, что вне зависимости от профессии нельзя делать селфи, которые могут стать причиной распространения охраняемых законом данных. За такие снимки человека могут привлечь к уголовной ответственности.

«Запрещается публиковать свои фотографии на фоне или в самих объектах, информация о которых составляет государственную тайну. Например, фотографии на военных объектах», — отметил Савельев.

При этом закон не запрещает хранить чужие селфи на своем смартфоне, подчеркнул «Ямал-Медиа». Но эти фотографии нельзя выкладывать в Сеть.