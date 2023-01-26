Общество 26 января 2023, 17:37 Россиянам рассказали, какие растения стоит держать подальше от детей Растения каладиум, антуриум и монстеру стоит убрать из квартиры, в которой есть ребенок

Читать 360tv в

Некоторые комнатные растения могут нести серьезную опасность для здоровья детей. О том, какие растения необходимо убрать при наличии в доме ребенка, сообщил сайт medicalxpress.

По данным «Ридуса», растения каладиум, антуриум, монстера и нарцисс могут содержать в себе вредные вещества, которые способны вызвать у ребенка тошноту и рвоту.

Реклама

Также не стоит приносить в дом диффенбахию, ведь содержащиеся в ней кристаллы оксалата кальция могут спровоцировать отек горла у детей.