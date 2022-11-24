Общество 24 ноября 2022, 16:57 Россиянам рассказали, какие проявления детской жестокости должны привлечь родительское внимание Психолог Кира Макарова: жестокость детей связана с их душевными травмами

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В последнее время психологи все чаще замечают усиленное проявление жесткости у детей. Его признаками может являться буллинг сверстников и жестокое обращение с животными, рассказала «Общественной службе новостей» психолог Кира Макарова.

По мнению специалиста, характер и личность ребенка складываются до 13 лет. В этот возрастной промежуток многие родители отмечают агрессивность и жестокость своих детей по отношению к другим. Внимание родителей должно привлечь удовольствие ребенка от наносимых кому-либо ударов. Также стоит задуматься о воспитательных мерах, если ребенок желает смерти своим бабушкам и дедушкам.

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Кроме того, жестокость может проявиться уже в более зрелом возрасте. Однако, в любом случае, подобное девиантное поведение детей говорит об их душевных травмах и проблемах в семье.

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