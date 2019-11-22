Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут первыми

Новые технологии угрожают некоторым профессиям в России уничтожением. Специалисты предупредили, что в первую очередь не станет водителей такси, продавцов и грузчиков.

Риски исчезновения назвали сайту RT эксперты Института развития интернета (ИРИ). По их мнению, указанные профессии пострадают, поскольку от их представителей редко требуют творческого подхода и развитого воображения. Сложные решения они принимают тоже редко.

«Под угрозой, скорее, находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы», — заметили в ИРИ. Речь идет о сферах с максимумом механических действий.

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Исследование РАНХиГС ранее показало, что в ближайшие 10 лет в России автоматизации подвергнутся несколько сфер деятельности. Больше всего влияние развития технологий ощутит на себе гостиничный и ресторанный бизнес: здесь 73% работникам потребуется повысить или изменить свою квалификацию, переобучиться или уйти с рынка труда.

Образование при этом признали наименее автоматизированной областью. В нем доля подверженных риску работников составила 27%.