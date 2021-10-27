Россиянам рассказали, какие профессии будут востребованы в 2022 году

Перспективными в плане карьерного роста и зарплат в 2022 году останутся те виды деятельности, которые связаны с развитием компонента tech. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко, написало РИА ФАН.

«В первую очередь это, конечно, deep tech: финтех, биотех, медтех, искусственный интеллект. В связи с чем будут востребованы сложные и относительно редко встречающиеся на рынке труда комбинации традиционных и новых уникальных, нередко еще формирующихся, навыков», — сообщил эксперт.

Кроме того, повысятся зарплаты и у сотрудников медицины и фармакологии. По словам эксперта, этому поспособствует еще не закончившаяся пандемия коронавируса. Работники, занятые в сельском хозяйстве и в производстве продуктов питания, также могут рассчитывать на финансовые прибавки. Кроме того, останутся в лидерах финансовая сфера, IT, логистика, энергетика, добыча полезных ископаемых, нефти и газа.

«Это сотрудники, занятые в области массового обслуживания и личных услуг, а также отвечающие за сегменты, высокая автоматизация которых пока остается экономически невыгодной. Прежде всего речь идет о доставке и комплектовании онлайн-заказов, техническом сопровождении транспортных средств и продажах», — отметил специалист и добавил, что увеличение доходов может быть также у госслужащих и у военных.