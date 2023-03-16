16 марта 2023, 17:09
Россиянам рассказали, какие продукты нужно есть весной для хорошего настроения
После продолжительной зимы зачастую у людей не хватает сил и энергии насладиться весенней погодой. О том, какие продукты поднимут настроение в этот сложный период, сообщила «Общественная служба новостей».
От депрессивных настроений и ощущения тревожности способны избавить брокколи, в которых содержится полезная для организма фолиевая кислота. Также при весенней хандре поможет темный шоколад и острый перец.
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Кроме того, настроение улучшится благодаря употреблению гречневой и овсяной каши.
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