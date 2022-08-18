Россиянам рассказали, какие ошибки часто допускаются при продвижении в соцсетях

Журналист, спикер международных конференций по теме продвижения в социальных сетях, работе на камеру Кристина Мединская назвала ошибки, которые часто допускают блогеры при продвижении в соцсетях. Об этом написал «ФедералПресс».

Эксперт посоветовала быть проще и не делать скучный контент.

«Скучный контент — убийца любого аккаунта. Нет ситуации хуже, чем когда очень серьезный эксперт рассказывает очень серьезные вещи. Или полотна текста. Или бесконечная „говорящая голова“. В социальные сети люди приходят изначально, чтобы развлечься, отдохнуть, не напрягать мозг, а тут с экрана кто-то вещает про инфляцию или сложный процент. Будьте проще!» — сказала Мединская.

Она добавила, что многие блогеры не следят за регулярностью контента, не имеют четкого плана и стратегии. На ее взгляд, за любым крупным блогом стоит большая ежедневная работа.