Общество 16 ноября 2022, 16:08 Россиянам рассказали, какие налоги необходимо оплатить до 1 декабря

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Журналисты «ФедералПресс» выяснили, какие налоги за 2021 год российские граждане должны успеть оплатить до 1 декабря.

В первую очередь, физические лица должны самостоятельно внести взносы за владение земельными участками, недвижимостью, транспортом, а также оплатить налог на вклады.

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Налог на недвижимость рассчитывается Федеральной налоговой службой и отражается в личном кабинете налогоплательщика в ФНС. Налогом облагается не только дом и квартира, но и помещения, оборудованные для офисов, промышленного производства, складов, хозяйственных построек.

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Также с 2022 года россияне обязаны платить 13% налога за вклады в иностранной валюте и облигации. Налог по облигациям для нерезидентов составляет 30%.