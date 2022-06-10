Россиянам рассказали, какие мероприятия пройдут в День России в Москве и Петербурге

День России страна отметит 12 июня. «Парламентская газета» рассказала, какие мероприятия пройдут в Москве и Петербурге.

В Москве весь день в парке Сокольники будут проходить диджей-сеты, в 16:00 на Фестивальной площади начнется уличный музыкальный фестиваль «Наши в городе», хедлайнером которого станет российская рок-группа «7Б». А в 19:00 на Красной площади выступят Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Юрий Антонов, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Валерия.

В Петербурге 12 июня в рамках фестиваля «Град Петров» в Нарышкином бастионе выступят оркестры ведущих военных учебных и научных центров России, а также ансамбль пограничной службы Республики Беларусь. Этот фестиваль духовых оркестров объединит свыше 450 музыкантов.