Общество 15 февраля 2023, 12:05 Россиянам рассказали, какие медитации привнесут в жизнь счастье и любовь

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Многие специалисты считают, что некоторые медитации способны подарить человеку любовь и счастье. Об этом сообщил сайт «Магия и красота».

По данным «Дни.ру», для медитации на привлекательность необходимо на ладонях нарисовать красные растения и представить себя ярким цветком.

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Также для совершение обряда на появление в жизни второй половинки необходимо из разных журналов вырезать изображения самых привлекательных мужчин и ежедневно разглядывать их.

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