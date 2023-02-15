15 февраля 2023, 12:05
Россиянам рассказали, какие медитации привнесут в жизнь счастье и любовь
Многие специалисты считают, что некоторые медитации способны подарить человеку любовь и счастье. Об этом сообщил сайт «Магия и красота».
По данным «Дни.ру», для медитации на привлекательность необходимо на ладонях нарисовать красные растения и представить себя ярким цветком.
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Также для совершение обряда на появление в жизни второй половинки необходимо из разных журналов вырезать изображения самых привлекательных мужчин и ежедневно разглядывать их.
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