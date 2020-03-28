Россиянам рассказали, какие маски защищают от коронавируса. И посоветовали, когда их носить

Четырехслойные марлевые маски являются эффективными для защиты от коронавируса. Такое мнение выразил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко рассказал ТАСС, что эффективность четырехслойных масок проверили с помощью тестирования. Сейчас они разрешены к обороту, и маски уже поступают в медицинские организации и аптеки.

«Носить просто на воздухе и дома маску не имеет никакого смысла, если у вас нет контакта. Нужно выбирать, где и когда ее носить», — напомнил Мурашко правила ношения масок.

По его словам, в ближайшее время в оборот поступят более 30 миллионов защитных медицинских масок.

Министр признал, что ажиотаж с антисептиками продолжается. Но, по его информации, производство гелей тоже увеличили, передает Газета.ru.

В Московской области к производству масок присоединились ателье, причем создаются и многоразовые маски, которые можно стирать.

Ажиотаж с антисептическими гелями и медицинскими масками начался на фоне эпидемии коронавируса. В России по последним данным, вирус подхватили 1264 человека.