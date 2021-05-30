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    30 мая 2021, 01:56

    Россиянам рассказали, какие квартиры домушники обходят стороной

    Дарья Бунякова

    Летом количество квартирных краж увеличивается, так как многие уезжают в отпуск или на дачу. Чаще всего воры выбирают жилье на первом и последнем этажах, но есть способы отпугнуть злоумышленников. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

    Россиянам рассказали, какие квартиры домушники обходят стороной

    «Речь идет не только об инженерных средствах вроде решеток и рольставней, но и технических — сигнализации, охранных системах во всех уязвимых местах», — пояснил Редин агентству «Прайм».

    Он добавил, что воры вряд ли станут взламывать металлическую дверь с замками разного типа. Еще лучше, если в квартире установлены двойные двери. Защитить жилье на первом этаже помогут решетки на окнах. Немаловажно также дружить с соседями.

    «В случае отъезда на долгий срок попросите их или других друзей проследить за квартирой. Также попросите доставать из вашего почтового ящика почту, так как ее накопление также дает положительный звоночек взломщикам о том, что хозяева отсутствуют», — подчеркнул эксперт.

    Еще можно обратиться в частное охранное предприятие для установки сигнализации. В случае взлома оборудование передаст сигнал вневедомственной охране, которая прибудет по адресу в течение трех-пяти минут. Также можно установить в квартире «тревожную кнопку» или застраховать все ценные вещи.