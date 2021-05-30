Россиянам рассказали, какие квартиры домушники обходят стороной

Летом количество квартирных краж увеличивается, так как многие уезжают в отпуск или на дачу. Чаще всего воры выбирают жилье на первом и последнем этажах, но есть способы отпугнуть злоумышленников. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

«Речь идет не только об инженерных средствах вроде решеток и рольставней, но и технических — сигнализации, охранных системах во всех уязвимых местах», — пояснил Редин агентству «Прайм».

Он добавил, что воры вряд ли станут взламывать металлическую дверь с замками разного типа. Еще лучше, если в квартире установлены двойные двери. Защитить жилье на первом этаже помогут решетки на окнах. Немаловажно также дружить с соседями.

«В случае отъезда на долгий срок попросите их или других друзей проследить за квартирой. Также попросите доставать из вашего почтового ящика почту, так как ее накопление также дает положительный звоночек взломщикам о том, что хозяева отсутствуют», — подчеркнул эксперт.

Еще можно обратиться в частное охранное предприятие для установки сигнализации. В случае взлома оборудование передаст сигнал вневедомственной охране, которая прибудет по адресу в течение трех-пяти минут. Также можно установить в квартире «тревожную кнопку» или застраховать все ценные вещи.