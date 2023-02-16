Общество 16 февраля 2023, 13:03 Россиянам рассказали, какие косметические процедуры эффективно проводить в бане

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Эффективность различных уходовых масок и скрабов заметно повышается во время проведения банных процедур. О том, какие косметические процедуры можно проводить в бане, сообщила «Общественная служба новостей».

На распаренную кожу можно нанести скраб из молотого кофе и меда, который отлично отшелушивает кожу и делает ее нежной. Также во время банных процедур на волосы рекомендуется нанести касторовую или репейную маску.

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Кроме того, избавиться от дряблости кожи поможет нанесение антицеллюлитной маски на распаренные проблемные участки.

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