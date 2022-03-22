Россиянам рассказали, какие компании могут первыми вернуться на российский рынок

Специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов рассказал, какие бренды и компании могут вернуть в Россию первыми. По его словам, со временем можно ждать возвращения всех зарубежных товаров, передала «Вечерняя Москва».

Многие бренды будут возвращаться в Россию до стабилизации политической обстановки, например те, что в автомобильной индустрии.

«Пример: Toyota, которая заявила, что уходит, а потом взяла и осталась. Я думаю, будет возвращение всего автомобильного сектора. Все прекрасно понимают, какая высокая конкуренция существует на этом рынке, никто не захочет ее терять», — сообщил специалист.

В ближайшем будущем захочет вернуться и McDonald’s, однако он может и не успеть.

«McDonald’s, вполне возможно, и захочет что-то сделать, но может не успеть: сейчас Собянин выделил деньги на развитие российских сетей быстрого питания. Турки уже на подходе: они хотят заместить McDonald’s и по ценам, и по ассортименту. В фастфуде одна из самых быстрых на рынке смен лояльности к бренду. Грубо говоря, ушел McDonald’s — все перешли в „Теремок“. Главное, чтобы это было качественно, вкусно и дешево: свято место пусто не бывает», — заключил Краснов.