Россиянам рассказали, какие киберугрозы ждут в 2022 году

В наступившем году россияне с высокой долей вероятности столкнутся с еще большим числом серьезных уязвимостей в популярных приложениях и системах. Об этом сообщила газета «Известия».

В компании Trend Micro изданию рассказали, что в частности, следует опасаться целенаправленных атак программ-вымогателей. Число видов возможного ущерба при этом будет расти, не ограничиваясь требованием выкупа за зашифрованные данные.

У злоумышленников также останутся популярными фишинг и другие виды атак с использованием социальной инженерии. Увеличение попыток взлома «умных» устройств также стоит ожидать.

Наиболее интересной мишенью, по мнению экспертов, станет бизнес. Основной удар придется на цепочки поставок. Из-за большого числа участников процесса — контрагентов, подрядчиков и деловых партнеров — они являются слабым звеном в защите.

Во время новогодних праздников особенно необходимо проявлять бдительность к совершаемым действиям в Сети. Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, как не стать жертвой кибермошенников в это время.