Россиянам рассказали, какие электронные письма точно от мошенников

Подозрительные письма на электронную почту хотя бы раз получал каждый. В них могут быть непонятные ссылки, запросы на информацию и вызывающие сомнения вложения. Зачастую такая почта приходит от мошенников.

Через корреспонденцию злоумышленники надеются похитить персональные данные своих жертв, узнать банковские реквизиты или заразить вирусом устройство. Специалисты Роскачества дали несколько советов о том, как уберечься от таких кибератак. Материал опубликован на сайте организации.

Мошенники пытаются создать письмо так, чтобы оно максимально походило на обращение государственного ведомства, информацию от партнеров, соцсетей или крупных интернет-магазинов.

Замруководителя Роскачества Илья Лоевский отнес к группе риска представителей профессий, которые имеют отношение к деньгам и документам. Киберпреступников интересуют специалисты бухгалтерии, финансисты, работники коммерческих отделов и секретари.

Для обмана зачастую прибегают к методам социальной инженерии. Например, в письма встраивают слова, которые мотивируют пользователя открыть письмо на автомате: «документы», «заказ», «пароль», «срочно» и так далее.

Чтобы понять, от мошенников пришло письмо или нет, сначала нужно сравнить исходный адрес с корреспонденцией от реального отправителя. Если приветствие обезличено — письмо начинается со слов «привет» или «здравствуй», — то его с огромной долей вероятности отправил недобросовестный человек.

Контактную информацию в письме следует проверить. При этом специалисты предупреждают: кликать по ссылкам нельзя — к вам могут загрузить вирус или перебросят на мошеннический сайт. Нелишним будет сверить и даты: мошенники иногда невнимательны.

В Роскачестве посоветовали проверять бренд и логотип компании и подлинность веб-сайта. Запросы о личных и банковских данных надо игнорировать, а если вас торопят с решением — попросту закрывать письмо. Точки над «i» расставит и звонок в компанию: связываться с ней нужно по телефону, указанному на оригинальном сайте.