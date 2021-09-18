Россиянам рассказали, какие долги передаются по наследству

По наследству может передаваться не только имущество, но и различные долги. Отказаться от них не получится, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Юрист напомнил, что заявить о праве на наследство можно в течение шести месяцев после смерти наследодателя. При этом необходимо понимать, что имущество может достаться вместе с долгами.

«Наследство передается целиком, вместе с имеющимися обязательствами. То есть нельзя, например, принять в наследство квартиру и отказаться от платежей за ипотеку по ней, нельзя получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему», — пояснил агентству «Прайм» Соловьев.

Перед принятием наследства он посоветовал оценить имущество с учетом долгов. Долговые обязательства могут быть не только по кредитам, но и ЖКХ. Если стоимость долгов больше цены имущества, то придется выплатить разницу. Отказаться можно только полностью от всего наследства.

При этом юрист отметил, что есть и такие долги, которые нельзя унаследовать. В качестве примера он назвал деньги, взятые у физических лиц и не оформленные у нотариуса.