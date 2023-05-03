Общество 03 мая 2023, 13:27 Россиянам рассказали, какие действия помогут оптимизировать семейный бюджет Экономист Костиков: первое, что надо сделать — начать планировать семейный бюджет

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Доктор экономических наук, председатель совета Общероссийской общественной организации «ФинПотребСоюз» Игорь Костиков в разговоре с радиостанцией Sputnik дал советы россиянам, как начать оптимизировать семейный бюджет.

В первую очередь, он порекомендовал начать его планировать. Для этого стоит подсчитать ожидаемые доходы и намеченные расходы. После того, как все будут подсчитано, необходимо разделить запланированные траты на две категории.

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«У вас есть два вида расходов: обязательные и необязательные. К первым можно отнести оплату жилья, коммунальных услуг, плату за обучение ребенка, расходы на лекарства и, естественно, на еду», — сказал экономист.

Все остальные расходы входят в группу необязательных. Когда семья сможет определить, что для нее второстепенно, ее траты сократятся, резюмировал Костиков.