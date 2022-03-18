Россиянам рассказали, какие дачи могут признать незаконными

При покупке земельного участока российским гражданам рекомендуют учитывать массу рисков. О том, какие правовые проблемы могут возникнуть, рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП), написала «Российская газета».

По словам экспертов, если не проверить юридическую чистоту земельного участка, покупка может оказаться незаконной. В случае приобретения неразмежеванного земельного участка право владения участком придется доказывать через суд, сообщили «Дни.ру».

В качестве примера эксперты отметили, что на данном участке может находиться тропа к общему водоему.

В ситуации, когда дом по документам не привязан к участку, на котором стоит, может выясниться, что строение находится на соседнем участке. Владельцу в таком случае придется тратить дополнительные деньги, чтобы узаконить документы.

Перед покупкой россиянам также советуют проверить, пригоден ли участок по закону для фермерства и можно ли возводить на нем различные постройки.