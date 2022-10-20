Россиянам рассказали, какая ограничительная мера может начать действовать в регионах | 360°

Общество 20 октября 2022, 15:58 Россиянам рассказали, какая ограничительная мера может начать действовать в регионах Сенатор Джабаров: нужны такие меры, как обязательный досмотр транспорта

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с журналистами «Парламентской газеты» сообщил, что в российских регионах могут начать досматривать транспорт «в целях обеспечения безопасности».

При этом сенатор добавил, что никаких ограничительных мер, связанных с закрытием границ, не планируется. Он посоветовал прекратить паниковать.

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«Люди должны относиться к этому с пониманием и не обижаться, потому что это все для их безопасности», — добавил сенатор.

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Он подчеркнул, что данная мера является временной, но при этом необходимой.