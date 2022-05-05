Россиянам рассказали, какая одежда никогда не выйдет из моды

Некоторые вещи, например, белая рубашка, прямые джинсы, классические лоферы, шейные платки, а также базовое пальто в оттенке кэмел никогда не выйдут из моды. Об этом сайту NEWS.ru рассказала стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким.

Эксперт в области моды считает, что пальто классического кроя и в нейтральном оттенке можно носить вечно, при этом оно всегда будет оставаться модным и практичным.

«Белая рубашка прямого кроя, прямые джинсы. Это самые безопасные покупки, которые можно долго носить. Классические лоферы, шейный платок — это вещи, которые практически вечные. Например, базовое пальто в оттенке кэмел можно носить очень долго», — отметила Ким.

Стилист добавила, что в последнее время на смену молочному и бежевому цветам пришли яркие и «кричащие». Особенно актуальны этим летом будут салатовые, оранжевые и розовые оттенки.