Общество 10 сентября 2023, 04:04 Россиянам рассказали, какая косметика подорожала в 2023 году АТОЛ: больше всего из базовой косметики за год подорожала помада — на 22% Freepik

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В России помада для губ подорожала на 22% в 2023 году. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на данные из IT-компании АТОЛ.

Из базовой косметички также подорожали тени для век, их цена увеличилась на 10% — 386 рублей в среднем. Стоимость блеска для губ выросла на 6%, карандаша для губ — на 5%, пудры — на 3%. Сейчас их можно купить в России за 353 рубля, 265 рублей и 539 рублей соответственно.

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Самым дорогим косметическим средством является тональный крем. В 2023 году его средняя цена составила 651 рубль — на 6% выше, чем в прошлом. Цена румян осталась неизменной — 646 рублей. Средняя стоимость хайлайтера — 465 рублей, туши для глаз — 304 рубля. Их показатели тоже не поменялись. Подешевели подводка для глаз и консилер, цены упали на 7% и 3% и составили 264 и 431 рубль соответственно.

Базовый набор для косметички в этом году подорожал на 3,6%, он стоит 4642 рубля.

Ранее стало известно о подорожании апельсинов в России. Помимо них дороже стали груши, яблоки, огурцы, чеснок и сухофрукты.