Общество 17 апреля 2024, 04:38 Россиянам рассказали, какая доза кофе не может считаться безопасной Нутрициолог Владимирова: для человека безопасно пить до 4 чашек американо в день Freepik

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Взрослому человеку безопасно пить не больше четырех чашек американо в день. Об этом заявила нутрициолог Елена Владимирова в Международный день кофе, ее слова передало РИА «Новости».

«Относительно безопасная доза кофе для взрослого, здорового человека — это четыре чашки американо, а для беременных две чашки в день», — сказала она.

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Эксперт отметила, что злоупотребление кофеином вызывает бессонницу, тревожность, быстрый ритм сердца, тошноту, головные боли и изжогу. При этом реакция человеческого организма на разные порции кофе отличается. У кого-то одна чашка в день может вызвать вышеперечисленные проблемы.

«Поэтому не рекомендуется пить кофе во второй половине дня людям с нарушением сна», — объяснила специалист.

Ранее главный врач клиники «Мамма», онколог Антон Иванов рассказал, что кофе помогает в профилактике рака кожи. Также он предложил добавить в рацион семена льна, морские водоросли, орехи, ягоды и фрукты.