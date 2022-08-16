Россиянам рассказали, как защититься от засухи

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Кислов дал советы россиянам, каким образом можно защититься от засухи. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, борьба с природным явлением требует внедрение современных технологий в быт человека. Главное, что следует предпринять в будущем, — это строить здания с учетом увеличения солнечной активности.

«Если такие явления учащаются, надо готовиться к ним в плане кондиционирования воздуха и в плане борьбы на локальном уровне. В городах мы можем побороться с этим явлением, если будем менять технологию застройки, выбирать материалы, отражающие солнечную радиацию, стекла в домах делать с затемнениями, кондиционирование воздуха развивать и в транспорте, и в домах», — сообщил Кислов.

На данном этапе решить проблему может кондиционирование воздуха, резюмировал ученый.