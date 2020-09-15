Россиянам рассказали, как защититься от выдающих себя за юристов мошенников

При выборе юриста нужно быть аккуратным, иначе есть риск нарваться на аферистов. Якобы бесплатная помощь адвоката может обернуться значительными потерями — денег или имущества.

Рекомендации, как не стать жертвой обманщиков, составили эксперты Роскачества. Они опубликованы на сайте организации.

С юристами лучше всего общаться лично, не прибегая к помощи виртуальных или реальных посредников.

Актуальную и достоверную информацию о нотариате, нотариальных действиях и тарифах на них можно найти на портале ФНП или сайтах нотариальных региональных палат. При этом консультации нотариуса по вопросам совершения нотариальных действий всегда бесплатны.

При поиске юриста через интернет нельзя упустить ни одной детали: нужно обращать внимание на рекламу, отзывы и адрес сайта.

«Даже на первой странице поисковой выдачи, в зависимости от запроса, могут попадаться мошенники», — отметили в Роскачестве.

Оформление сайта тоже может о многом сказать. Например, кричащий стиль, отсутствие защитного соединения и активное навязывание услуг будут свидетельствовать о вероятном фишинговом сайте подложной юридической конторы.

При подписании договора особенно внимательными стоит быть при чтении всего, что написано мелким шрифтом. О всех непонятных пунктах лучше спросить сразу. Скорее всего, ответ заставит встать и уйти. Если документ кажется сомнительным, то от его подписания лучше отказаться или показать стороннему юристу.

Тем, кто уже заплатил, но так и не получил услугу, в Роскачестве посоветовали обратиться в полицию. Действия псевдоюристов похожи на мошеннические.