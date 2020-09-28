Россиянам рассказали, как защититься от осенних вирусов

Человеческий организм нуждается в повышенной заботе в сезон вирусных заболеваний. Чтобы защититься от болезни до ее начала, необходимо в том числе больше пить и употреблять достаточное количество витамина C.

Отоларинголог и руководитель лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев дал в интервью радио Sрutnik несколько советов о том, как остаться здоровым в сезон простуд и ОРВИ

Организму в такой период требуется больше жидкости. Если много пить, то вирусы начнут активно разрушаться под действием «гидравлического удара».

«Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся», — посоветовал Зайцев.

Важно обеспечить себя витамином C. Его много в цитрусовых, квашеной капусте, киви и имбире. Если добавить в чай лимон, лайм или грейпфрут, польза от напитка получится двойная.

Третий рецепт объединил в себе два предыдущих совета. Специалист предложил добавить в кувшин воды половину лимона и пить эту жидкость небольшими глотками между приемами пищи.

Большое количество зелени в рационе не только обеспечит организм витаминами, но и поможет очистить желудочно-кишечный тракт. Однако главное — вовремя обратиться за врачебной помощью. Зацев призвал не терпеть недомогание.

«Само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет», — заключил он.