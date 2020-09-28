Россиянам рассказали, как защититься от осенних вирусов
Отоларинголог и руководитель лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев дал в интервью радио Sрutnik несколько советов о том, как остаться здоровым в сезон простуд и ОРВИ
Организму в такой период требуется больше жидкости. Если много пить, то вирусы начнут активно разрушаться под действием «гидравлического удара».
«Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся», — посоветовал Зайцев.
Важно обеспечить себя витамином C. Его много в цитрусовых, квашеной капусте, киви и имбире. Если добавить в чай лимон, лайм или грейпфрут, польза от напитка получится двойная.
Третий рецепт объединил в себе два предыдущих совета. Специалист предложил добавить в кувшин воды половину лимона и пить эту жидкость небольшими глотками между приемами пищи.
Большое количество зелени в рационе не только обеспечит организм витаминами, но и поможет очистить желудочно-кишечный тракт. Однако главное — вовремя обратиться за врачебной помощью. Зацев призвал не терпеть недомогание.
«Само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет», — заключил он.