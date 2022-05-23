Россиянам рассказали, как защититься от обезьяньей оспы

Доктор медицинских и юридических наук Дмитрий Еделев рассказал, что обезьянья оспа встречается в центральной и западной Африке и очень похожа на человеческую оспу. Как от нее можно защититься, он сообщил «Общественной службе новостей».

Специалист подчеркнул, что люди, привитые от человеческой оспы, на 85% устойчивы к обезьяньей оспе.

«Это вспышки, которые возникают периодически. Последняя многонациональная вспышка была в 2017 году, когда заболело порядка 200 человек в разных странах мира, но она вспыхнула и ушла. Дело в том, что люди, привитые от человеческой оспы, на 85 процентов устойчивы к обезьяньей оспе. Сегодня есть вакцина, есть противооспенные сыворотки, и я не думаю, что возникнет какая-то большая вспышка с учетом того, что в России огромный процент населения привит от оспы», — сказал он.

Еделев напомнил о том, что необходимо чаще мыть руки, а также менять постельное белье. Маски и перчатки в данном случае россиянам не потребуются.