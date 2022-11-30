Общество 30 ноября 2022, 22:10 Россиянам рассказали, как защититься от мошенников Психолог Похомова: задача телефонных мошенников - вызвать у жертвы панику

Читать 360tv в

Психолог Ирэна Похомова дала советы, которые помогут не стать жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

«Задача мошенников — погрузить вас в стресс, в панику, поэтому они действуют очень быстро, всегда ограничивают вас во времени принятия решений», — пояснила эксперт.

Реклама

Она посоветовала сделать паузу в разговоре, не принимая никаких поспешных решений. Также можно задать собеседнику какой-то неожиданный вопрос, чтобы заставить его растеряться.

Реклама