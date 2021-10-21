Россиянам рассказали, как защититься от медведя в лесу

Известный дрессировщик Эдгард Запашный назвал способы, которые помогут защититься от медведя в лесной местности. По его словам, человеку главное знать, куда он идет и какова вероятность встретить зверя. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

«Чтобы защититься, есть специальные газовые баллоны против диких зверей, у них струя до пяти метров. Также есть специальные сигнальные шумовые баллоны, которые издают резкий, громкий звук. Они способны отпугнуть диких животных, боящихся всего неизведанного. И в крайнем случае — любые подручные средства (желательно, чтобы это был большой предмет вроде дубины или чего-то подобного), ведь это уже ближний бой, в котором человек может серьезно пострадать», — рассказал дрессировщик.

Он посоветовал людям при встрече с медведем не разбегаться, а держаться вместе. В таком случае зверь побоится атаковать целую группу. А человек, забравшийся на дерево, напротив, станет очень легкой добычей, отметил Запашный.

Он добавил, что медведи в России есть практически везде. Если уж дикий зверь попытался напасть на человека, то есть вероятность, что он сделает это снова.

Ранее сообщалось, что тюменский боксер ножом убил дикого медведя на реке Иртыш. Он возвращался с рыбалки в Уватском районе, когда на него с товарищами внезапно набросилось дикое животное. Один из друзей получил травмы, от который скончался на месте.