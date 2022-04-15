Россиянам рассказали, как защитить свои данные в Google

Эксперт по информационной безопасности Олег Седов рассказал, что из-за западных санкций корпорация Google может ограничить количество сервисов, доступных пользователям из России. Как обезопасить свои данные, он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, пользователям почтового сервиса Gmail и облачного хранилища Google Drive необходимо сделать копии важных документов и сохранить их на физических носителях.

«Как специалист по безопасности, я всегда рекомендовал хранить копии важных документов не только в облачных хранилищах, но и на физических носителях, делать регулярные бэкапы (резервное копирование данных, — ред.). Сегодня снова выступлю с тем же советом: лучше забрать всю критичную для вас информацию, хранящуюся на бесплатных сервисах, в том числе компании Google (электронная почта и облачное хранилище, — ред.)», — сказал Седов.

Он также отметил, что не стоит исключать риска утечки данных. Старые файлы и переписку эксперт порекомендовал хранить на жестком диске или флешке, а не в интернете.