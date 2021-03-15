Россиянам рассказали, как защитить себя при покупках в интернете

Перед покупками в интернете необходимо изучить всю информацию о продавце: если компания легальная, то все необходимые данные о ней будут в открытом доступе. Стоит обратить внимание и на цену товара. Заниженная стоимость должна насторожить покупателя. Об этом РИА «Новости» рассказал директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.

«Хороший знак, если сервис — авторизованный вендором магазин или покупка — идет через сайт производителя. Всегда лучше внимательно изучить сайт: легальная компания предоставляет максимально открытую и полную информацию о себе», — приводит агентство слова собеседника.

Петелинский добавил, что слишком низкая цена товара — это тревожный знак. По его словам, перед заказом нужно определить среднюю рыночную стоимость того, что вы решили купить, и ориентироваться на нее. При получении товара необходимо проверить целостность упаковки и сопроводительные документы: чек или договор.

«Официальные сервисы и магазины более надежны — они предоставляют гарантии на товар и смежные процессы. Например, многие страхуют курьерские отправления. Безопасность покупки часто находится в руках логистических компаний», — подчеркнул эксперт

Ранее эксперт из управления противодействия кибермошенничеству банка Азим Раджабов рассказал, что перед покупками в Сети стоит внимательно проверить названия сайтов магазинов и воздержаться от общения с продавцами в мессенджерах.