Россиянам рассказали, как защитить детей от аномальной жары

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказало родителям, какие меры необходимо предпринимать в отношении детей во время жаркой погоды. Об этом написали «Невские новости».

Чтобы дети не пострадали от теплового удара, следует планировать прогулки на улице до 11 часов дня. При этом одежда должна быть из легких и натуральных тканей.

«На голове рекомендуется носить головной убор из светлых натуральных материалов. На прогулку обязательно берите с собой воду, поите ребенка чаще, чем обычно. В жару количество потребляемой жидкости необходимо увеличивать в 1,5–2 раза», — сообщили в ведомстве.

Во время жары следует кормить ребенка свежими овощами и фруктами, готовить блюда на пару.

Кроме того, важно помнить, что холодные напитки могут негативно сказаться на здоровье детей. Они должны быть комнатной температуры.

Представители ведомства напоминают, что купаться можно только в строго отведенных и оборудованных для этого местах.