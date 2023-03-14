Общество 14 марта 2023, 16:45 Россиянам рассказали, как защитить данные при использовании VPN

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Технология VPN позволяет подключиться к интернету, шифруя все данные просмотра веб-страниц и скрывая IP-адрес. О том, как защитить свои данные при использовании таких сервисов, рассказал директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, во время использования различных VPN-сервисов необходимо посещать сайты, которые функционируют по защищенному протоколу https.

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Зыков отметил, что технологию VPN используют не только для обхода блокировок, но и для получения безопасного доступа по работе к офису, находящемуся за рубежом.

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