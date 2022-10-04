Россиянам рассказали, как защитить банковские приложения от взлома | 360°

Общество 04 октября 2022, 11:37 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, как защитить банковские приложения от взлома

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Эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, каким образом можно защитить банковские приложения от взлома.

По словам специалиста, данные могут быть защищены не только обычным паролем, но и графическим ключом, системой биометрической аутентификации, а также PIN-кодом.

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«Все забыли про PIN-коды. Люди либо оставляют там стандартные четыре нуля, либо отключают этот способ защиты SIM-карты. Но при этом все сервисы, все социальные сети и даже банковские приложения завязаны на номер телефона. Если вы забыли пароль от какого-либо сервиса, то восстановить его можно с помощью отправки сообщения на смартфон. В таком случае, если ваш телефон попадет в руки к злоумышленнику, то он может достать SIM-карту, вставить ее в другой телефон и сменить пароли от ваших сервисов», — сказал Мокеев.

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Он порекомендовал активировать PIN-код в настройках телефона. Если же пользователь его не помнит, ему следует позвонить сотовому оператору перед проведением этой процедуры и узнать PUK-код — более длинный код, который используется в случае утраты PIN-кода.

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