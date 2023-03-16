16 марта 2023, 18:37
Россиянам рассказали, как заработать на продаже вторичной недвижимости
В настоящий момент на российском рынке вторичной недвижимости фиксируется снижение стоимости квартир. О том, как можно заработать в этом сегменте, сообщил РБК.
Инвесторы могут купить вторичную квартиру с отсутствием ремонта, привести ее в порядок и быстро перепродать. Отремонтированное жилье можно продать на 10-15% дороже от изначальной стоимости.
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Как сообщили «Дни.ру», такое вложение денег требует оперативности — очень важно успеть сделать ремонт за короткие сроки, чтобы не допустить проседания в цене.
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